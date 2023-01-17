деревня Унже-Павинская, деревня Унже-Павинская, Таборинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Унже-Павинская

Таборинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2667Павинкова, д. каз.при р. Туре.22145161
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Табаринская волость
Павьинский п., при р. Тавде, на прос. дор.571149631154
Унже Павинский п., при р. Тавде, на зем. тр.569147612142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Таборинский район
91324Унже-Павинскаядеревня58°53'с.ш.64°04'в.д.O-41-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Таборинский муниципальный район, Унже-Павинское сельское поселение
65645450101д Унже-Павинскаядеревня
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