село Яцино-Окари, село Яцино-Окари, Полтавська область (на 2018) — Familio

Яцино-Окари

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Кирилло-Анновская волость
3.0Окары (Черноморцы) хуторРомановское козаков423887202545
10.0Окары хуторРомановское козаков32313168384280
11.0Яцины хуторРомановское козаков3232315611
12.0Окары (Верховые) хутораРомановское козаков323883241943

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18158Яцине-Окаріселор-н Зіньківськийсільрада Кирило-Ганнівська
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