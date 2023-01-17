село Артеменькино, село Артеменькино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Артеменькино

Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Тойсинская волость
с. Артеменькино, Тойсинскойчуваши298
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
120563Артеменькиносело55°33'с.ш.47°01'в.д.N-38-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский муниципальный район, Большеторханское сельское поселение
97610416111с Артеменькиносело
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