агрогородок Рясно, агрогородок Рясно, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Рясно

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Ряснянская волость
548. Рясна, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 22, жителей 95, волостное правление, церковь православная, церковь римско-католическая, синагога, 2 ев Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Ряснянская волость
1Мест. Рясна, в нем Ряснянское вол. пр. почт. трактереч. ВербовкаРяснянскому с. о и еврейскому195571583Ряснянск. пр. и еврейского6425
30Фол. Ряснапроселочнойруч. Вербовкадв. Л. А. Спыткову, прав. 1712Ряснянск. прав. 64½25½

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Рясненский сельсовет
д Рясно764

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Рясненский сельсовет
аг. Рясно276
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close