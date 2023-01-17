Рясно
Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
548. Рясна, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 22, жителей 95, волостное правление, церковь православная, церковь римско-католическая, синагога, 2 ев Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Рясна, в нем Ряснянское вол. пр. почт. трактереч. ВербовкаРяснянскому с. о и еврейскому195571583Ряснянск. пр. и еврейского6425
30Фол. Ряснапроселочнойруч. Вербовкадв. Л. А. Спыткову, прав. 1712Ряснянск. прав. 64½25½
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рясно764
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Рясно276