Населенное место

Бобровщина, ф. (Коссова), оз. Кривое, жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 111, у. гор. 36 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.

Бобровщина, м. (Ивановского), оз. Циновка, жит. 46 (21 м. 25 ж.), дес. 16, у. гор. 42 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Березвечь 26 в.