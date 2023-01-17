хутор Мосалово, хутор Мосалово, Казулинская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Мосалово

Казулинская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3283Мосалово (Масалово, Маслово), хут. вл.при руч. Мосаловке.532321617
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Мосаловская волость
77. Верхняя Мосалова, деревня бывшая владельческая, при реке Днепре, дворов 20, жителей 113, волостное правление (уездный город в 65 верстах), лавка. В 1 версте — церковь Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Казулинская волость
916Нижнее Мосолово (Коськово тож)Деревня7045115116Мелочн. лав. 3
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