Мосалово
Казулинская волость, Бельский уезд (на 1904)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3283Мосалово (Масалово, Маслово), хут. вл.при руч. Мосаловке.532321617Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
77. Верхняя Мосалова, деревня бывшая владельческая, при реке Днепре, дворов 20, жителей 113, волостное правление (уездный город в 65 верстах), лавка. В 1 версте — церковь Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
916Нижнее Мосолово (Коськово тож)Деревня7045115116Мелочн. лав. 3