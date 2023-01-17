посёлок при станции Уйтак, посёлок при станции Уйтак, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Уйтак

Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Аскизский район
601393Уйтагпос.ст.53°22'00"90°48'00"N-46-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Камыштинский сельсовет
95608450121п.ст Уйтакпоселок при станции (поселок станции)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close