деревня Костово, деревня Костово, Бронницкая волость, Новгородский уезд (на 1913) — Familio

Костово

Бронницкая волость, Новгородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницкая волость
11. Костова, деревня бывшая владельческая, при реке Мсте, дворов 48, жителей 228, часовня, 2 лавки, постоялый двор, трактир

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Бронницкая волость
12Костово (дер.)6-го стана, 6-го зем. уч.Костовского494913615429028104земледелиерека Мста.рекаЧасовня, мелочная лавка, смеж. с кзрм. и Нейшлотского полка
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