№№ по порядку Населённые места При какой дороге При какой воде Кому принадлежит земля Дворов Мужчин Женщин Приход Верст до Могилева Верст до уездного города

21 Дер. Зубова-Буда проселочной в м. Шумячи бол. Зубово Зубово-Будск. сельск. общ 4 10 9 Глушковского пр. 158 45

62 Фол. Зубова-Буда просел. в г. Рославль и м. Шумячи р. Шумячке дв. В. Н. Зубу, кат. 1 2 2 Глушковск. р.-к. 158 45