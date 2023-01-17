Зубова Буда
Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
21Дер. Зубова-Будапроселочной в м. Шумячибол. ЗубовоЗубово-Будск. сельск. общ4109Глушковского пр. 15845
62Фол. Зубова-Будапросел. в г. Рославль и м. Шумячир. Шумячкедв. В. Н. Зубу, кат. 122Глушковск. р.-к. 15845
63Хут. Зубова-Будапросел. в г. Рославль и м. Шумячир. Шумячкет-ву из 6 домохоз. мещ., прав. 62022Глушковск. пр. 15946
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
216980Зубова Будадеревня53°45'00"32°24'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656425131д Зубова Будадеревня