деревня Ивашково, деревня Ивашково, Торопецкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Ивашково

Торопецкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12457Ивашково, дер.при колодце.4040155360
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Волости и важнейшие селения Европейской России

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Псковская губерния, Торопецкий уезд, Турская волость
439. Ивашкова, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 91, лавка
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