деревня Барановка, деревня Барановка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Барановка

Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
1019Барановка, д. вл.близь рч. Ловоти.282340132186
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Ловатская волость
215. Барановка, деревня бывшая владельческая, при речке Ловати, дворов 104, жителей 600

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Хвастовичский район
304024Барановкадеревня53°37'35°05'N-36-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Хвастовичский муниципальный район, Сельское поселение село Ловать
29646432106д Барановкадеревня
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