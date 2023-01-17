Сенькино
Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
591Сенькино, д. вл.при рч. Севастьяновке.55380269315Раскольническая часовня 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
372. Сенькино, деревня бывшая владельческая, при речке Десне, дворов 110, жителей 690, раскольническая часовня, бумого-ткацк. зав., 12 тесемочн. зав., пряничн. пе карня.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Сенькино 61½2½174
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46696Сенькинодеревня55°28'с.ш.38°53'в.д.N-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46749000621д Сенькинодеревня