село Енкаево, село Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Енкаево

Кадомский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2506Енкаево, с. вл.при рч. Еремше.601051201202Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Енкаевская волость
1028. Енкаево, село бывшее владельческое, при речке Еремше, дворов 75, жителей 418, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, больница, 2 су Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Енкаевская волость
село Енкаево«Кадомская» поч.-тел. контора6012
деревня Енкаевские выселки«Кадомская» поч.-тел. контора6012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Кадомский район
666Енкаевосело54°39'с.ш.42°26'в.д.N-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Кадомский муниципальный район, Енкаевское сельское поселение
61606410101с Енкаевосело
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