Тучино
Молодечненский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Тучино, ус. (Русовича), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 11½, у. гор. 43 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Алехновичи 11 в.
Тучино, л стор. (гр. Тышкевича), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 5½, у. гор. 42 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Алехновичи 12 в.
Тучино, д., р. б. наз в., жит. 106 (53 м. 53 ж.), дес. 159, у. гор. 43 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Алехновичи 13 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тучино21
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Тучино26