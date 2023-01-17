Населенное место

Тучино, ус. (Русовича), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 11½, у. гор. 43 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Алехновичи 11 в.

Тучино, л стор. (гр. Тышкевича), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 5½, у. гор. 42 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Алехновичи 12 в.