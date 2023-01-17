деревня Большие Сетки, деревня Большие Сетки, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Большие Сетки

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1013Старые Сетки, с. вл.при р. Медведице.6019183329Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Ивановская волость
694. Старые Сетки, село бывшее владельческое, при реке Медведице, дворов 25, жителей 150, церковь православная

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Ивановская волость
55Сетки Старые39

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
278573Большие Сеткидеревня57°20'36°48'O-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000159д Большие Сеткидеревня
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