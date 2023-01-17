деревня Каменец, деревня Каменец, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Каменец

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2324Каменец верхний (Горчакова), с. вл.при руч. Каменке.291356230246Церковь православная 1. Маслобойня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
703. Каменец (Горчаково), село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 565, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63843Каменецдеревня52°29'с.ш.35°56'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Воронецкое сельское поселение
54654405111д Каменецдеревня
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