деревня Янбарис, деревня Янбарис, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Янбарис

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1289Янборисова, деревня.при рч. Бадряше1282682255257Б. 224-229 Т. 31-28. Мечеть 1. Мельниц водяных 2. Лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байгузинская волость
598. Янборисова, деревня бывшая государственная, при речке Бадряше, дворов 100, жителей 560, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байгузинская волость
37Ямбарисова, д. при реч. Бадряшке, на прос. дор., мечеть, вод. и ветр. мел.1301082315252Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
522189Янбарисдеревня56°12'00"54°38'00"O-40-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет
80659450121д Янбарисдеревня
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