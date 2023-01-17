Янбарис
Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1289Янборисова, деревня.при рч. Бадряше1282682255257Б. 224-229 Т. 31-28. Мечеть 1. Мельниц водяных 2. Лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
598. Янборисова, деревня бывшая государственная, при речке Бадряше, дворов 100, жителей 560, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
37Ямбарисова, д. при реч. Бадряшке, на прос. дор., мечеть, вод. и ветр. мел.1301082315252Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522189Янбарисдеревня56°12'00"54°38'00"O-40-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Кисак-Каинский сельсовет
80659450121д Янбарисдеревня