посёлок Ворожейкино, посёлок Ворожейкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ворожейкино

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
141Ворожейкино (Мереновка, Березовка), д. каз.при пруде.35182897116
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Хитровская волость
171. Березовка, село бывшее владельческое, при речке Кензаре, дворов 19, жителей 143, церковь православная, богадельня

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Нижне-Спасская волость
деревня Ворожейкино«Разсказовская» п.-т. контора4015
Тамбовский уезд, Хитровская волость
деревня Березовка«Сатинское» почт.-тел. отделение5715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
289628Ворожейкинопосёлок52°30'41°53'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Хитровский сельсовет
68628475106п Ворожейкинопоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close