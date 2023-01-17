Ворожейкино
Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
141Ворожейкино (Мереновка, Березовка), д. каз.при пруде.35182897116Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
171. Березовка, село бывшее владельческое, при речке Кензаре, дворов 19, жителей 143, церковь православная, богадельня
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Ворожейкино«Разсказовская» п.-т. контора4015
деревня Березовка«Сатинское» почт.-тел. отделение5715
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289628Ворожейкинопосёлок52°30'41°53'N-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628475106п Ворожейкинопоселок