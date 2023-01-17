село Апухтино, село Апухтино, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Апухтино

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5418Апухтино, д. вл.при рч. Сабле.2929178597
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Расловская волость
499. Опухтино, село бывшее владельческое, при реке Сабле, дворов 10, жителей 62, церковь православная, лавка, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
109274Апухтинодеревня57°01'38°09'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Старобисловское сельское поселение
28622438156с Апухтиносело
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