деревня Родома, деревня Родома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Родома

Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
587Родомская, д.при р. Мезени.301243187576
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Лешуконский район
105631Родомадеревня64°31'с.ш.48°34'в.д.Q-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Лешуконский муниципальный район, Вожгорское сельское поселение
11638404121д Родомадеревня
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