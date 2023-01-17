деревня Старое Дружково, деревня Старое Дружково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Старое Дружково

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1872Дружково, д. вл.при рч. Урге и ключах.361349289338
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Бронско-Ватрасская волость
784. Старое Дружково, деревня бывшая владельческая, при реке Урге, дворов 98, жителей 508, ветряная мельница
Васильский уезд, Высоко-Осельская волость
805. Старая Дружкова, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 46, жителей 260, красильный завод, 2 ветряных мельницы, 2 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
19018Старое Дружководеревня55°55'45°29'N-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Вазьянский сельсовет
22651420146д Старое Дружководеревня
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