Старое Дружково
Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1872Дружково, д. вл.при рч. Урге и ключах.361349289338Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
784. Старое Дружково, деревня бывшая владельческая, при реке Урге, дворов 98, жителей 508, ветряная мельница
805. Старая Дружкова, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 46, жителей 260, красильный завод, 2 ветряных мельницы, 2 кузницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19018Старое Дружководеревня55°55'45°29'N-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22651420146д Старое Дружководеревня