Пятронишке
Тверечская волость, Свенцянский уезд (на 1905)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Петранишки, з., жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 30,75, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Годутишки 16 в.