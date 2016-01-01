село Лата, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Лата

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ლათა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район, Латский сельсовет
село Лата2203230850

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Лата230850

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