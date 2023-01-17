село Отскочное, село Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Отскочное

Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2942Отскочное (Востриково, Казанское), с. каз.при рч. Матренке.303363275297Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Нижне-Матренская волость
1144. Отскочное (Востриково), село бывшее государственное, при речке Матренке, дворов 120, жителей 786, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Добринский район
79394Отскочноесело52°11'00"40°13'00"N-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Добринский муниципальный район, Сельское поселение Дуровский сельсовет
42612428106с Отскочноесело
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