деревня Чувашский Мелекес, деревня Чувашский Мелекес, Ставропольский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Чувашский Мелекес

Ставропольский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2163Чувашский Мелекес, д. удел.при рч. Мелекесе.8525195972
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Мулловская волость
1245. Старо-Чувашский Мелекес, деревня бывшая удельная, при речке Мелекесе, дворов 21, жителей 119, поташный завод, 2 ветряных мельницы
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