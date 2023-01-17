село Мосты, село Мосты, Рівненська область (на 2018) — Familio

Мосты

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Будеражская волость
409. Мосты, деревня бывшая владельческая, при речке Збытнике, дворов 7, жителей 70, питейный дом, водяная мельница, смолян. и винокур. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20056Мостиселор-н Здолбунівськийсільрада Будеразька
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