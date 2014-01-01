село Дзвели Сенаки, სენაკის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Дзвели Сенаки

სენაკის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ძველი სენაკი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Цхакаевский район, Дзвели-Сенакский сельсовет
село Дзвели-Сенаки2294720

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სენაკის მუნიციპალიტეტი, ძველი სენაკის თემი
ძველი სენაკიDzveli SenakiМужчин: 657. Женщин: 693. Всего: 1350.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.