хутор Березовый, хутор Березовый, Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Березовый

Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
79Березов.при р. Глубокой.1544318329
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Тарасовская волость
323Березовский поселок, Тарасовской волости, при реке Глубокой125650531572025
Донецкий округ, Каменская станица
329Березов 1-й час. хутор, Каменской станицы, при реке Глубокая792025275263Хуторское правление, приходское училище1451717
330Березов 2-й час. хутор, Каменской станицы, при . р. Глубокая57205216209Хуторское правление, вод. и ветр. мельн.1451717

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Каменский район
49420Березовыйхутор48°29'00"40°18'00"M-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Каменский муниципальный район, Астаховское сельское поселение
60623405101х Березовыйхутор
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