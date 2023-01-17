Березовый
Каменский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
79Березов.при р. Глубокой.15—44318329Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
323Березовский поселок, Тарасовской волости, при реке Глубокой12565053—1572025
329Березов 1-й час. хутор, Каменской станицы, при реке Глубокая792025275263Хуторское правление, приходское училище1451717
330Березов 2-й час. хутор, Каменской станицы, при . р. Глубокая57205216209Хуторское правление, вод. и ветр. мельн.1451717
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49420Березовыйхутор48°29'00"40°18'00"M-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60623405101х Березовыйхутор