хутор Котов, хутор Котов, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Котов

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2371Котов, хут. вл.при колодце Родниках.1125873232240
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Александровская волость
949. Котов, хутор бывший владельческий, при речке Овчинной, дворов 98, жителей 890
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