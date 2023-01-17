село Весёлое, село Весёлое, Харківська область (на 2018) — Familio

Весёлое

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
2016Веселая (Новоселовка), д. вл.при балке Лозовой.646475238268
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Михайловская волость
600. Веселая (Герсеванова), деревня бывшая владельческая, при речке Лозовой, дворов 125, жителей 436, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24571Веселеселор-н Лозівськийсільрада Смирнівська
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