деревня Колоколково, деревня Колоколково, Одоевско-Спиринская волость, Ветлужский уезд (на 1907) — Familio

Колоколково

Одоевско-Спиринская волость, Ветлужский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
3287Колоколково, д.при ручьях.374134648
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Спиринская волость
1050. Колоколково (Моисеиха), деревня бывшая удельная, при речке Моисеихе, дворов 13, жителей 82, трж. 26-го июня.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Одоевско-Спиринская волость
Колоколково (Моисеиха) д.рч. Моисеиха3717128295281лесной
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