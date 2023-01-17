хутор Гнилушенский, хутор Гнилушенский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Гнилушенский

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
525Гнилушенский (Гнилуша), хут. каз. и вл.при р. Тихой Сосне.122967320303
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
144. Гнилуша, хутор бывший владельческий и государственный, при речке Тихой Сосне, дворов 119, жителей 693, паровая мельница
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