агрогородок Колодница, агрогородок Колодница, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Колодница

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Черейская волость
530. Колодница, село бывшее владельческое, при реке Ракитовке, дворов 68, жителей 522, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Черейская волость
8Село Колодницаторг. трактеоз. Селаво или ДолгоеКолодницк. с. о. церк. земли119490450Колодницкого пр. 11847

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
д Колодница218

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
аг. Колодница148
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close