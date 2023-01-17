Большое Михайловское
Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3917Михайловское, с. вл.при пруде.592740144170Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
289. Михайловское, село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 290, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 3 постоялых двора, трактир. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111025Большое Михайловскоедеревня56°47'38°04'O-37-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622424226д Большое Михайловскоедеревня