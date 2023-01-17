село Нижние Лемезы, село Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижние Лемезы

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
432Нижние Лемезы, деревня.при рч. Лемезе.8061104292265Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Урмань-Кудейская волость
189. Лемезы Нижние, деревня бывшая государственная, при речке Лемезе, дворов 120, жителей 638, волостное правление (уездный город в 85 верстах), мечеть, школа, 4лвк.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Урман-Кудейская волость
15Нижние Лемезы, д. при р. Лемезе, прос. дор., мечеть, 8 бак. лав., х.-з. маг., баз. по четв., вол. прав.80266474574Лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
525432Нижние Лемезысело54°45'00"56°59'00"N-40-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Лемезинский сельсовет
80628435101с Нижние Лемезысело
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