деревня Чурдюмка, деревня Чурдюмка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Чурдюмка

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1138Чурдюмка, д. вл.при руч. Медаевке.303058208224
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Чернозерьевская волость
615. Чурдюмка, деревня бывшая владельческая, дворов 70, жителей 506, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47446Чурдюмкадеревня53°39'44°26'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Чернозерский сельсовет
56645425171д Чурдюмкадеревня
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