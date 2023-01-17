село Малая Быковка, село Малая Быковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Малая Быковка

Балаковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1651Малая Быковка (Тягуновка), с. каз.при р. Большом Иргизе.69392411311129Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мало-Быковская волость
947. М. Быковка (Тягуновка), село бывшее государственное, при реке Б. Иргизе и речке М. Быковке, дворов 300, жителей 3124, волостное правление (уездный город в 78 верстах Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балаковский район
43492Малая Быковкасело51°54'с.ш.47°45'в.д.M-38-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское сельское поселение
63607415176с Малая Быковкасело
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