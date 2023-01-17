деревня Керосиново, деревня Керосиново, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Керосиново

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
57Сухая Сайра (Красенское), сц. вл.при рч. Сайринке.3316113844
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Чепчуговская волость
283. Хохлово (Введенское, Крылай), село бывшее владельческое, при речке Крылайке, дворов 81, жителей 621, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Чепчуговская волость
Введенская, Чепчуговскойсм. Красенская.
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Красенская (Сухая Сайра), Чепчуговскойрусские196
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
159052Керосиноводеревня56°02'49°26'O-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Бирюлинское сельское поселение
92622412108д Керосиноводеревня
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