деревня Жовнино, деревня Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Жовнино

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Тоболковская волость
132. Жолнина (Жовнина), деревня бывшая владельческая, при реке Сволне, дворов 4, жителей 76, волостное правление (уездный город 5), школа. В 5 верстах — усадьба Свояна, ц Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Тоболковская волость
1Жовнино, с Тоболковским волостным правлениемдеревняколодецТоболковского, православногоТоболковскому сельскому обществу12

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Бельковщинский сельсовет
д Жовнино87

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Бельковщинский сельсовет
д. Жовнино52
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