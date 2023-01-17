деревня Дубна, деревня Дубна, Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Дубна

Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
1055Дубки (Дубна), сц. вл.при р. Дубне.252522100104
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Лобковская волость
195. Дубна (Дубки-Сельцо), деревня бывшая владельческая, при реке Дубне, дворов 24, жителей 165, красильня

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Тирибревская волость
793Дубна деревня16520140207

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Александровский район
308866Дубнадеревня56°28'38°25'O-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Александровский муниципальный район, Краснопламенское сельское поселение
17605448191д Дубнадеревня
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