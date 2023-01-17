село Торопаца, село Торопаца, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Торопаца

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
14720Торопаца, погост.при р. Торопе и оз. Стродуне.7035779Церковь православная. Волостное правление. Лавка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Холмский уезд, Жуково-Торопацкая волость
449. Торопаца, погост, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, лавка. В 7 верстах — церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
129880Торопацасело56°47'31°50'O-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Торопацкое сельское поселение
28602458101с Торопацасело
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