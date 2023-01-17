деревня Кита, деревня Кита, Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Кита

Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
716Кита (Титово), д. вл.при рч. Ките.2021226680
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Николо-Китская волость
374. Кита (Никольское, Чернышево), село бывшее государственное, при речке Ките, дворов 189, жителей 1200, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правос Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close