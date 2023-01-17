село Центральная усадьба совхоза "Кряжимский", село Центральная усадьба совхоза "Кряжимский", Сосновоборский район, Пензенская область (на 2018) — Familio

Центральная усадьба совхоза "Кряжимский"

Сосновоборский район, Пензенская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сосновоборский район
47885Центральная усадьба совхоза "Кряжимский"село53°30'46°16'N-38-093
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