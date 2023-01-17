село Новый Лиман, село Новый Лиман, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новый Лиман

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Березняговская волость
346. Н. Лиман, хутор бывший государственный, при озере Гавриках и Нелифеже, дворов 175, жителей 1144, церковь православная, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7355Новый Лимансело49°57'с.ш.40°56'в.д.M-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Новолиманское сельское поселение
20637424101с Новый Лимансело
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