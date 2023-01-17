Татарская Гора
Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4012Татарская гора (Тамбичь озеро), д.при Тамбичь-озере.959582431Часовня православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
723. Костина-Гора (Тамбичь озеро), деревня бывшая государственная, при реке Тамбичь, дворов 7, жителей 57, обывательская станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
150425Татарская Горадеревня61°57'37°55'P-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86642420166д Татарская Горадеревня