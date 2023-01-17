Нижний Ташбукан
Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2531Нижняя Тажбуканова (Хайбуллина), деревня.при рч. Большой Армете.5030130228237Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Лесной промысел, работы на заводах и золотых приисках.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1523. Тажбуканова Нижняя (Хайбулина), при речке Бол. Армете, дворов 77, жителей 568, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
16Нижне-Тажбуканова, дер. при реч. Большая Арметь, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.471270202216Выработка лесных изделий
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523516Нижний Ташбукансело53°44'00"56°34'00"N-40-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Гафурийский муниципальный район, Сельское поселение Ташбукановский сельсовет
80621434101с Нижний Ташбукансело