деревня Званое, деревня Званое, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Званое

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Владимировская волость
70ЗваноедеревняЗваное, озероГорковского, православногоЖелецкому сельскому обществу6
Городокский уезд, Селищская волость
51ЗваноедеревняЗваное, озероГорковского, православногоМошниковскому сельскому обществу1

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Малоситнянский сельсовет
д. Званое6
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