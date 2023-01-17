деревня Баязитова, деревня Баязитова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Баязитова

Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9239Баязитова, дер.при оз. Абакуле.11523359386Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буринская волость
1896. Баязитова, деревня бывшая государственная, при озере Ябалаке, дворов 371, жителей 203, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кунашакский район
324680Баязитовадеревня55°54'00"61°56'00"N-41-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кунашакский муниципальный район, Халитовское сельское поселение
75636490111д Баязитовадеревня
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