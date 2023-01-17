деревня Новый Акбуляк, деревня Новый Акбуляк, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новый Акбуляк

Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1006Новая Акбулякова, деревня.при рч. Байке.1032547118125Мщ. — Мечеть 1. Плотничество и пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкибашевская волость
602. Акбуляково Новая, деревня бывшая государственная, при речке Байке, дворов 35, жителей 196, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкибашевская волость
27Ново-Акбулякова, д. при реч. Байке, на прос. дор., мечеть (постр. в 1891 г.)1011664183182Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Караидельский район
520767Новый Акбулякдеревня55°54'00"56°44'00"N-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Староакбуляковский сельсовет
80634472111д Новый Акбулякдеревня
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