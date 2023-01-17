Новый Акбуляк
Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1006Новая Акбулякова, деревня.при рч. Байке.1032547118125Мщ. — Мечеть 1. Плотничество и пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
602. Акбуляково Новая, деревня бывшая государственная, при речке Байке, дворов 35, жителей 196, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
27Ново-Акбулякова, д. при реч. Байке, на прос. дор., мечеть (постр. в 1891 г.)1011664183182Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520767Новый Акбулякдеревня55°54'00"56°44'00"N-40-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Староакбуляковский сельсовет
80634472111д Новый Акбулякдеревня