деревня Мазуры, деревня Мазуры, Ельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Мазуры

Ельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Михалковская волость
427. Мизуры, деревня бывшая владельческая, при реке Мытье, дворов 2, жителей 16, кожевенный завод, водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Михалковская волость
Мазуры, деревня62131434238
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ельский район, Млынокский сельсовет
д Мазуры1

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ельский район, Млынокский сельсовет
д. Мазуры10
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